С начала года РКН заблокировал более 135 тысяч запрещенных материалов

Роскомнадзор через свою пресс-службу обнародовал промежуточные итоги своей борьбы с противоправным контентом в интернете в нынешнем году. С начала года ведомство добилось ограничения доступа более чем к 135 тысячам материалов.

Треть из них (46 тысяч материалов) представляла собой информацию, имеющую отношение к детской порнографии, наркотической продукции и пропаганде суицида. Ведомство с благодарностью констатировало, что почти на половину от всех заблокированных страниц (61 тысячу) его навели сообщения, поступившие от бдительных соотечественников.

Отметим, на текущей неделе стало известно, что РКН заблокировал уже более 85 тысяч публикаций в интернете, касающихся военной спецоперации РФ на Украине.