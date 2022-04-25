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Новости 11:17

РКН заблокировал более 85 тысяч материалов с начала спецоперации на Украине

фото ЗакС политика РКН заблокировал более 85 тысяч материалов с начала спецоперации на Украине

С момента начала спецоперации на Украине Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч сочтенных недостоверными материалов о ней, рассказал 25 апреля замглавы ведомства Вадим Субботин. Заявление прозвучало на XI Форуме безопасного интернета.

По мнению чиновника, сейчас "активно распространяется лживая информация относительно сущности специальной военной операции на Украине, ее форм, способов ведения боевых действий" и прочего, передает ТАСС. При этом в ответ РКН принимает меры, "направленные на защиту наших граждан и интересов нашей страны в информационном пространстве".

"За время проведения специальной военной операции Роскомнадзором заблокировано более 85 тысяч подобного рода материалов, включая целые ресурсы, на системной основе генерирующие такой контент".

Ранее РКН заблокировал популярный шахматный сайт Chess.com, а до этого — сайт игры "S.T.A.L.K.E.R. 2".


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