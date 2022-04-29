Московского мундепа Котеночкину заочно арестовали и объявили в розыск

Суд в Москве заочно арестовал депутата МО "Красносельский" Елену Котеночкину, которая на неделе стала обвиняемой по делу о фейках про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК). Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Пресненский суд столицы.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ", - рассказали в суде.

Котеночкиной вменяется вторая часть статьи 207.3: распространение заведомо ложной информации о действиях армии с использованием должностного положения. Основанием для преследования Котеночкиной стало ее выступление на одном из мартовских заседаний совета депутатов, в котором большинство составляет оппозиция. Помимо заочного ареста, главу округа объявили в международный розыск.

Другого фигуранта дела, мундепа Алексея Горинова, на неделе отправили в следственный изолятор до конца июня. Свидетелем по делу проходит известный оппозиционер, депутат "Красносельского" Илья Яшин.

фото: Муниципальный округ Красносельский / YouTube (скриншот)