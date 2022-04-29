На территории Невской заставы обнаружили новую несанкционированную свалку

Очередная инспекция экоактивистов, представляющих движение "Зеленый фронт", позволила найти в Петербурге новую несанкционированную свалку. На этот раз местом складирования самых разнообразных отходов стал пустырь на Большом Смоленском проспекте. Видеоролик, снятый на месте действия, запечатлел сломанную мебель, старые автомобильные покрышки, строительный мусор и остатки горюче-смазочных материалов.

По традиции активисты отправили жалобы и материалы своего рейда в природоохранную прокуратуру.

Ранее в том же Невском районе, но уже на правом берегу Невы, "Зеленый фронт" обнаружил, что со сходом снега некоторые пустыри тоже превратились в незаконные свалки.

фото: Зеленый фронт