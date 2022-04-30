Инсталляцию Zamestim в центре Петербурга сломали, что привело к задержаниям

Появившаяся на неделе патриотическая инсталляция в виде слова Zamestim на Малой Конюшенной улице исчезла. Как пишет "Фонтанка", одну из букв сломала компания молодых горожан.

Силовики успели задержать на месте действия четверых человек. По сведениям издания, они стали фигурантами административных дел о мелком хулиганстве находятся в полицейском участке. Не исключено возбуждение уголовного дела.

Примечательно, что чиновники из КГА ранее признались, что не согласовывали габаритный объект, на несколько дней ставший достопримечательностью центра Петербурга.

Инсталляция представляла собой слово, составленное из первых букв названий компаний, которые покинули отечественный рынок, - Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, Ikea и Milky Way.

Фото: Вечерний Омаров / Telegram