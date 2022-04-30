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Новости 12:50

Конюшенное ведомство уйдет с молотка по программе "Рубль за метр"

фото ЗакС политика Конюшенное ведомство уйдет с молотка по программе "Рубль за метр"

Здание Конюшенного ведомства в Петербурге, судьбой которого годами занимались градозащитники, выставили на аукцион. Как указано на сайте комитета имущественных отношений, заявки принимаются с 30 апреля по 23 мая.  

Торги пройдут в рамках программы Смольного "Рубль за метр". У арендатора будет семь лет на то, чтобы отреставрировать здание с трехсотлетней историей. Начальная цена контракта - 2,916 млн рублей: именно такую арендную плату должен будет ежемесячно отдавать в городской бюджет победитель аукциона. Договор с ним заключат на 49 лет.

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, активно занимавшийся проблемой сохранения здания, полон скепсиса относительно начавшейся процедуры: ему не нравится, что информация об участии в аукционе появилась в последний день.

"Возможно, расчёт на то, что на аукцион не будет подано вообще ни одной заявки. Тогда у чиновников появится основание говорить, что Конюшенное ведомство — неликвид, который уже просто необходимо снести", - предположил он в разговоре с MR7.


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Упоминаемые персоны
Сафонов Вадим Константинович 

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