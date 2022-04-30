Миронов выступил против досрочного освобождения Улюкаева

Известие о возможном выходе экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева на свободу по УДО встретило неприятие со стороны лидера справедливороссов в Госдуме Сергея Миронова. Такие послабления, с его точки зрения, только увеличивают соблазн у госслужащих пойти на коррупционное преступление и в конечном счете вредят государственному аппарату. Для Миронова, если Улюкаев выйдет на середине срока, это событие станет "издевательством над справедливостью".

"Суд, рассматривавший ходатайство Улюкаева, пришел к выводу, что цель наказания удалось достичь. Как такое можно выяснить, как оспорить или подтвердить — загадка! А так как у этих господ хорошие дорогие адвокаты, при сложившейся практике добиться УДО не проблема", - убежден политик, цитируемый собственной пресс-службой.

Миронов в пользу своей аргументации также заметил, что бывший высокопоставленный чиновник "не кайлом махал", а работал библиотекарем, что опять же может подтолкнуть сомневающихся государственных деятелей к актам коррупции. Лидер эсеров, вспоминая некоторые другие примеры выхода бывших чиновников по УДО (бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин, экс-сенатор Левон Чахмахчан), настаивает на приравнивании взяточничества к госизмене.

Напомним, что Улюкаева задержали в ноябре 2016 года, заподозрив в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.