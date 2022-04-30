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Новости 14:28

Германия заявила об отказе платить за российский газ в рублях

фото ЗакС политика Германия заявила об отказе платить за российский газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер поставил точку в длящейся несколько последних недель дискуссии о том, в какой валюте его страна в дальнейшем будет оплачивать поставку российского газа.

"Я хочу обратиться к Путину и чётко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях", - гласит перевод его твита.

По словам Линднера, он и его коллеги прилагают в настоящее время большие усилия, чтобы как можно меньше зависеть от России.

Ранее аналогичное заявление, касающееся способа оплаты газа, сделали представители правительств Финляндии и Австрии. Причем австрийский канцлер добавил, что наблюдает тиражирование фейковой информации о якобы имеющейся у своей страны готовности платить за российское сырье в рублях.

Дискуссия на заданную тему обострилась после подписания российским президентом 31 марта нового указа. Документ предписывал "недружественным" государствам, заинтересованным в российском топливе, открывать рублевые счета в банках РФ и оплачивать его переводами.


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