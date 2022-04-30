В Псковской области задержали руководство местного обкома КПРФ

Полицейские в Псковской области днем 30 апреля остановили автомобиль, в котором находилось руководство регионального обкома КПРФ, о чем сообщила "Псковская лента новостей" со ссылкой на первого секретаря обкома Петра Алексеенко.

Самого Алексеенко после проверки документов отпустили, а секретаря областного отделения партии Дмитрия Михайлова и главу пресс-службы обкома Сергея Богданова увезли в участок. О причине задержаний пока не сообщается.

Отметим, что праздник Первомая в форме митинга-концерта, санкционированный властями, состоялся во Пскове накануне, 29 апреля.