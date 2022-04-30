Коммунистам согласовали первомайскую акцию в Сосновом Бору

Сотрудник информационного центра петербургского отделения КПРФ Александр Рогожкин сообщил о том, что городские власти согласовали его соратникам первомайскую демонстрацию в Сосновом Бору, в 65 километрах от города. В качестве альтернативы чиновники предлагали также Кузьмолово, но этот вариант коммунисты отвергли, рассказал Рогожкин MR7.

"На самой акции будут подняты вопросы роста цен, давления на оппозицию, необходимости смены экономического курса и принятия решений в интересах простых людей, а не олигархов", - анонсировал коммунист.

Организаторы ожидают присутствия на мероприятии около трех сотен участников.

Отметим, что в границах Петербурга на этот раз, в отличие от акций 9 мая, первомайское шествие не согласовали под привычным предлогом, сославшись на противоэпидемические ограничения.