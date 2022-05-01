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Новости 13:42

Предполагаемый автор арт-объекта Zamestim не намерен обращаться в полицию из-за сломанной буквы

фото ЗакС политика Предполагаемый автор арт-объекта Zamestim не намерен обращаться в полицию из-за сломанной буквы

Артур Омаров, предписывающий себе авторство арт-объекта Zamestim на Невском проспекте и Малой Конюшенной, не намерен обращаться в полицию из-за повреждения инсталляции: ранее её повредили несколько молодых людей.

"В этом случае [после подачи заявления] кто-то из них, скорее всего, сядет. А так у них хотя бы есть шанс протрезветь, извиниться, вверить себя в руки закона и избежать реального срока", — сообщается в Telegram-канале "Вечерний Омаров".

Инсталляция, напомним, представляла собой слово, составленное из первых букв названий компаний, которые покинули отечественный рынок: Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, Ikea и Milky Way.

Фото: Вечерний Омаров / Telegram


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