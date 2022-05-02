Беглов поздравил мусульман с Ураза-байрамом и призвал крепить единство "в условиях геополитического противостояния"

Губернатор Александр Беглов поздравил мусульман Петербурга с наступившим Ураза-байрамом, сообщила 2 мая пресс-служба главы города. В своем обращении он назвал праздник "символом очищения, торжества высоких нравственных качеств".

Беглов поблагодарил представителей мусульманской общины за "большой вклад в развитие общественной и культурной жизни в нашем городе, благотворительные проекты и инициативы". При этом он не преминул затронуть актуальные вопросы. "В условиях жесткого геополитического противостояния мы будем крепить наше единство и согласие", — пообещал он.

Это не первый случай, когда Беглов в своих рассуждениях выходит за рамки сугубо городской повестки. Так, выступая в Заксобрании с отчетом о работе за 2021 год, он обвинил в блокаде Ленинграда "13 европейских государств" и заявил, что российские военные сейчас "сражаются с теми же нацистами", что и Красная армия в Великую Отечественную войну.

Ураза-байрам — один из двух главных мусульманских праздников. Его отмечают в честь завершения поста в месяц Рамадан.