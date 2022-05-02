До четверти миллиона мусульман отпраздновали в Петербурге окончание Ураза-байрама

Около 250 тысяч мусульман в Петербурге приняли участие в праздничных молитвах в честь праздника Ураза-байрам, сообщило 2 мая ТАСС со ссылкой на настоятеля Соборной мечети города Равиля Панчеева.

Как сказал Панчеев, в этом году на праздновании собралось "достаточно много". По его оценке, перед Соборной мечетью собралось около 100 тысяч верующих, еще примерно 60 тысяч пришли к мечети в Приморском районе. "[Всего в Петербурге] — где-то 250 тысяч человек, по официальной статистике, — отметил муфтий. — С учетом того, что [было] в пандемийные годы, это первый год так массово мусульмане собираются на праздничную молитву".

Впрочем, оценка Панчеевым численности празднующих единоверцев отличается от той, что представило ГУ Росгвардии по Петербургу. "В праздничном богослужении приняли участие более 160 тысяч человек. Благодаря слаженной работе сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов, нарушений правопорядка не допущено", — говорится в официальном сообщении ведомства от 2 мая.

Ранее Беглов поздравил мусульман Петербурга с Ураза-байрамом, попутно призвав "крепить наше единство и согласие" "в условиях жесткого геополитического противостояния".

Ураза-байрам — мусульманский праздник в честь завершения поста в священный месяц Рамадан.