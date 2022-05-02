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Новости 15:04

Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной для увеличения суммы кредита

фото ЗакС политика Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной для увеличения суммы кредита

Российское правительство разрешило использовать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной, сообщил 2 мая ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. Это позволит россиянам получать кредиты на сумму до 15-30 миллионов рублей в зависимости от региона.

"Льготная ставка остается на уровне 12 и шести миллионов, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (шесть) миллионов, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются", — заявил вице-премьер.

Начиная с 1 мая в России снижены ставки по льготной ипотеке с 12% до 9%. До сих пор максимальный лимит кредита для Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленобласти составлял 12 миллионов рублей (в других регионах — шесть миллионов), что заставляло заемщиков брать ипотеку на рыночных условиях в случае если нужны были средства сверх ограничений. Теперь же россияне смогут сочетать кредиты, что позволит получать займы до 30 миллионов рублей в четырех столичных регионах и до 15 миллионов рублей в прочих субъектах страны.

Фото: pixabay


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