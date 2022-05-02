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Новости 16:40

В TikTok опровергли снятие запрета на публикацию видео в России

фото ЗакС политика В TikTok опровергли снятие запрета на публикацию видео в России

Администрация TikTok опровергла снятие запрета на публикацию видео для пользователей из России, написала 2 мая "Газета.Ru". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что соцсеть якобы частично разрешила российским брендам выпускать ролики.

"В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", — прокомментировали известия в пресс-службе соцсети.

Как уточнили в TikTok, пользовательские аккаунты российских брендов не отличаются от обычных и публиковать компании ничего не могут. Сроки снятия запрета в соцсети не уточнили.

В начале марта китайский сервис объявил об ограничении россиянам доступа к платформе, запретив публикацию новых видео и запуск трансляций. Сделано это было после подписания президентом Владимиром Путиным закона о фейках про Вооруженные силы.

В конце апреля суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей за неудаление запрещенного в России контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ) после того, как Роскомнадзор выписал соцсети протокол из-за ролика об ЛГБТ.


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