Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей за неудаление пропаганды ЛГБТ

Мировой судья в Москве оштрафовал TikTok на два миллиона рублей за неудаление запрещенного в России контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), передало 26 апреля ТАСС.

"Суд признал виновным ТikTok по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ), назначил наказание в виде штрафа в 2 млн рублей", — гласит решение судьи.

Ранее Роскомнадзор составил на соцсеть протокол из-за ролика, пропагандирующего ЛГБТ. Стоит отметить, что максимальное наказание для компании по статье о неудалении контента составляет четыре миллиона рублей.

Общая сумма штрафов, наложенных на TikTok по статье 13.41 КоАП, превысила к концу 2021 года восемь миллионов рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал по той же статье компанию Meta Platforms* на четыре миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей в Facebook** и Instagram***. Сегодня же стало известно о том, что известный своим отстаиванием традиционных ценностей депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") стал соведущим шоу на YouTube "Я не гей".

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram***, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

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