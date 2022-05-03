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Новости 11:10

Чехия отказалась оплачивать российский газ в рублях

фото ЗакС политика Чехия отказалась оплачивать российский газ в рублях

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела определил способ оплаты российского газа, который собирается в дальнейшем использовать его государство.

"Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро", - приводит его ответ с брифинга РИА "Новости".

Более того, при наличии сырьевых резервов, а также консолидированной позиции у Евросоюза правительство Чешской республики готово будет, со слов Сикелы, отказаться от закупок российской нефти уже до конца нынешнего года.

Ранее о принципиальном нежелании рассчитываться с Россией за газ рублями заявляли официальные лица из Финляндии, Австрии и Германии. Тема актуализировалась после того, как российский президент подписал указ, по которому так называемые недружественные государства открывали счета в российских банках и платили за углеводороды в российской же валюте.

Отметим, что год назад Чехия и США заняли первые две строчки в начатом МИД списке "недружественных стран".


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