Чехия отказалась оплачивать российский газ в рублях

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела определил способ оплаты российского газа, который собирается в дальнейшем использовать его государство.

"Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро", - приводит его ответ с брифинга РИА "Новости".

Более того, при наличии сырьевых резервов, а также консолидированной позиции у Евросоюза правительство Чешской республики готово будет, со слов Сикелы, отказаться от закупок российской нефти уже до конца нынешнего года.

Ранее о принципиальном нежелании рассчитываться с Россией за газ рублями заявляли официальные лица из Финляндии, Австрии и Германии. Тема актуализировалась после того, как российский президент подписал указ, по которому так называемые недружественные государства открывали счета в российских банках и платили за углеводороды в российской же валюте.

Отметим, что год назад Чехия и США заняли первые две строчки в начатом МИД списке "недружественных стран".