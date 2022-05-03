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Новости 14:13

"Моя страна окончательно скатилась в холуйство": Тиньков попрощался с Россией и своим банком

фото ЗакС политика "Моя страна окончательно скатилась в холуйство": Тиньков попрощался с Россией и своим банком

Бизнесмен Олег Тиньков, выступивший накануне с громким заявлением о вынужденной продаже своей доли в "Тинькофф банке" под давлением Кремля, поставил символическую точку в своих взаимоотношениях с Россией и основанной им финансовой организацией. В своем прощальном посте он зафиксировал пацифистский взгляд на события в Украине и критически описал общественно-политические тенденции, которые наблюдает внутри России.

"Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла. А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови — лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима", - написал предприниматель в своем аккаунте в социальной сети.

Напомним, Тиньков, находящийся за границей, ранее признался, что представители администрации президента пригрозили ему национализацией "Тинькофф банка" в случае, если он не продаст свою 35-процентную долю. По словам бизнесмена, давление Кремля началось из-за его публичной критики военной спецоперации на Украине. В откровенном интервью газете New York Times Тиньков также намекнул, что ему может грозить физическая расправа.


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