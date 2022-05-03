На Мойке рядом с Конюшенным ведомством обнаружили загрязнение

В истоке реки Мойки, напротив здания Конюшенного ведомства изменился цвет воды, о чем написало издание "Фонтанка" со ссылкой на своих читателей: в реку происходил слив необычной жидкости. Впоследствии компания "Мостотрест", ответственная за капитальный ремонт набережной, представила свое объяснение обнаруженному явлению.

"В котловане ставится насос, который включается, если вода просачивается через почву и доходит до определенного уровня. Так как насос стоит на дне, то при откачке воды он может захватывать и иловые отложения. К сожалению, подрядчик не проверил насос, и на видео как раз вода с илом, которые откачивает насос со дна", - рассказал заказчик работ.

В "Мостотресте" ожидают, что генеральный подрядчик (компания "Мидас") получит предписание. Капитальный ремонт набережной реки Мойки должен будет завершиться не позднее июля.

Напомним, что требующее восстановления здание Конюшенного ведомства, находящееся на участке работ, собираются отдать в аренду в частные руки по программе Смольного "Рубль за метр".