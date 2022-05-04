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Новости 12:07

Эмигрировавший в Нидерланды "навальнист" стал фигурантом уголовного дела о фейках про ВС РФ

фото ЗакС политика Эмигрировавший в Нидерланды "навальнист" стал фигурантом уголовного дела о фейках про ВС РФ

Костромские правоохранители возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) в отношении экс-главы местного штаба Навального* Александра Зыкова, о чём он сам рассказал у себя в соцсетях.

Отметим, что активист, опасаясь уголовного преследования вынужден был уехать из России ещё в середине января: сейчас он находится в Нидерландах.

"Прокуроры видимо, с юмором, поэтому потребовали возбудить дело за "размещения неизвестными лицами на странице "Александр Зыков" заведомо ложной информации. По этому делу уже допросили мою маму, вопросы касались только моего местоположения. В розыск меня не объявили, но я этого ожидаю", — написал Зыков.

Кроме того, во исполнение требования Генпрокуратуры "ВКонтакте" заблокировала личную страницу активиста.

Напомним также, перед отъездом Зыков смог отсудить у следственных органов 100 тысяч рублей за своё незаконное преследование из-за дела 2018 года.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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