Экс-главе штаба Навального* в Костроме удалось отсудить 100 тысяч рублей за незаконное преследование

Бывший координатор штаба Навального* в Костроме Александр Зыков смог отсудить у следственных органов 100 тысяч рублей за своё незаконное преследование, делится "7x7".

В 2018 году региональный Следственный комитет возбудил в отношении активиста уголовное дело за уклонение от службы в армии (ст. 339 УК РФ). При этом у Зыкова имелись все медицинские документы, подтверждающие его непригодность.

"По этому делу и скорости его возбуждения можно было сразу понять, что оно возбуждено по политическим основаниям, так как в тот момент я работал в предвыборном штабе Алексея Навального*", — уверен Зыков.

После этого в 2019 году следователь счёл, что дело в отношении "навальниста" было возбуждено незаконно и отменил его, выдав реабилитационное основание. На основании данного документа Зыков впоследствии и обратился в суд.

Накануне, 11 января, стало известно, что Зыков был вынужден эмигрировать из России, опасаясь уголовного преследования со стороны властей.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена