"Это неправда, это чушь": Песков развеял слухи о введении всеобщей мобилизации 9 мая

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами на брифинге 4 мая, опроверг циркулирующие в СМИ предположения о возможном объявлении всеобщей мобилизации ко Дню Победы.

"Нет, не стоит (прислушиваться к таким сообщениям - прим. ЗАКС.Ру). Это неправда, это чушь", - заявил чиновник, цитируемый РИА "Новости".

В разговоре об антироссийских санкциях, которых становится все больше, Песков выразил уверенность, что они как "обоюдоострое оружие" способны привести к незапланированному эффекту.

"Стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", - полагает он.

Напомним, что Еврокомиссия 4 мая подготовила шестой санкционный пакет, куда входит поэтапный отказ от импорта российской нефти до конца года, а также отключение Сбербанка от системы SWIFT.