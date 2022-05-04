ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:51

"Это неправда, это чушь": Песков развеял слухи о введении всеобщей мобилизации 9 мая

фото ЗакС политика "Это неправда, это чушь": Песков развеял слухи о введении всеобщей мобилизации 9 мая

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами на брифинге 4 мая, опроверг циркулирующие в СМИ предположения о возможном объявлении всеобщей мобилизации ко Дню Победы.

"Нет, не стоит (прислушиваться к таким сообщениям - прим. ЗАКС.Ру). Это неправда, это чушь", - заявил чиновник, цитируемый РИА "Новости".

В разговоре об антироссийских санкциях, которых становится все больше, Песков выразил уверенность, что они как "обоюдоострое оружие" способны привести к незапланированному эффекту.

"Стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", - полагает он.

Напомним, что Еврокомиссия 4 мая подготовила шестой санкционный пакет, куда входит поэтапный отказ от импорта российской нефти до конца года, а также отключение Сбербанка от системы SWIFT.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама