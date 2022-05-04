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Новости 15:53

Имущество Google на полмиллиарда рублей арестовали по иску НТВ

фото ЗакС политика Имущество Google на полмиллиарда рублей арестовали по иску НТВ

Суд в Москве наложил арест на деньги и собственность компании ООО "Гугл", что стало обеспечительной мерой в рамках рассмотрения иска НТВ. Об этом сообщил "Интерфакс", изучивший судебные документы.

Согласно определению суда, арест распространяется на "денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 000 000 рублей".

Ранее аналогичную меру в отношении ООО "Гугл" приняли, рассматривая такой же иск от ООО "ГПМ Развлекательное телевидение", которое, как и НТВ, входит в "Газпром-медиа". Обе "дочки" медиахолдинга оспаривают блокировки своего контента и своих аккаунтов на YouTube, участившиеся после начала военной сецоперации на Украине.


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