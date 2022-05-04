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Новости 16:42

Компания Emerson уходит из России

фото ЗакС политика Компания Emerson уходит из России

Американская технологическая компания Emerson Electric, входящая в 500 самых крупных компаний мира, приняла решение об уходе с российского рынка. Как пишет газета "Коммерсант", проанализировавшая корпоративный отчет, Emerson в настоящее время решает вопрос с продажей своей российской "дочки" - базирующейся в Челябинске "Промышленной группы "Метран"". Последняя специализируется на производстве различного рода измерительных приборов.

"Мы стремимся к упорядоченной передаче этих активов и будем поддерживать наших сотрудников в этом процессе", - объявил генеральный директор фирмы Лал Карсанбхай.

Продиктованное позицией по военной спецоперации РФ на Украине, решение о приостановке деятельности в России, как считают в руководстве Emerson, соответствует идее и духу западных санкций последних двух месяцев.


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