У музея "Прорыв блокады Ленинграда" открыли пассажирский причал

Новый пассажирский причал открылся на территории музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда", расположенного возле Ладожского моста через Неву. По такому случаю объект посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, выложивший мини-отчет о мероприятии в своем Telegram-канале. Чиновник отметил, что это уже шестой по счету причал в памятных и исторических местах региона, открытый за последнее время.

"Турфирмы, в том числе из Петербурга, подтверждают свою заинтересованность в новых остановках "Метеоров" и теплоходов в Ленобласти. В прошлые годы гостей, прибывающих по воде, уже начали встречать причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Дубровке, Выборге, у крепости "Орешек" и на острове Коневец"", - написал Дрозденко.

С началом навигационного сезона остановка должна стать обязательной для судов, следующих в Шлиссельбург. Отметим, что в начале апреля музей прорыва блокады оказался в центре внимания многих СМИ из-за буквы Z, вывешенной на его фасаде.

фото: Александр Дрозденко / Telegram