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Новости 17:27

Суд закрыл дело петербуржца, задержанного за пикет с цитатами из Оруэлла

фото ЗакС политика Суд закрыл дело петербуржца, задержанного за пикет с цитатами из Оруэлла

Куйбышевский районный суд прекратил производство по административному делу в отношении Алексея Подгорных, на которого составили протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), передает объединенная пресс-служба городских судов. Задержание случилось после того, как активист 24 апреля встал у Гостиного двора с листом бумаги, на котором содержались известные строчки из антиутопии Джорджа Оруэлла "1984": "Война - мир, свобода - рабство, незнание - сила".

Суд счел, что никаких призывов плакат Подгорных не содержал, "в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны". Сам факт нахождения активиста в общественном месте с нейтральным плакатом в руках не стал в глазах суда нарушением, в связи с чем дело закрыли.

Отметим, что в апреле британский писатель Оруэлл уже фигурировал в деле о дискредитации армии: по той же статье 20.3.3 КоАП "оформили" предпринимателя, раздававшего прохожим роман "1984".


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