МВД не стало возбуждать дело из-за нападения на мундепа МО "Лиговка-Ямская"

Управление МВД по Центральному району Петербурга предложило мундепу МО "Лиговка-Ямская" Александру Изотову самостоятельно обратиться в суд из-за инцидента с нападением работника продуктового магазина. Постановление о передаче сообщения о преступлении в Мировой суд депутат опубликовал в своем Telegram-канале 4 мая.

Силовики считают, что в действиях нападавшего могут быть признаки причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) или побоев (ст. 116 УК), которые рассматриваются в порядке частного обвинения. В разговоре с ЗАКС.Ру Изотов предположил, что действия напавшего на него работника магазина могут попадать под статью о хулиганстве (ст. 213 УК).

Мундеп обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку итогов рассмотрения его заявления, а также отменить незаконный, по его мнению, отказ в возбуждении уголовного дела.

- Если не пресекать подобные правонарушения, преступники наглеют, и градус нарушений только растет, - добавил Изотов.

Напомним, в январе 2022 года на Изотова напал сотрудник продуктового магазина на Гончарной улице. Как рассказывал мундеп ЗАКС.Ру, причиной такого агрессивного поведения стала попытка Изотова закрыть дверь лавки, которая мешала проходу пешеходов по узкому тротуару. Нападавший нецензурно высказался в адрес Изотова, после чего схватил деревянное ограждение и ударил его.

Константин Леньков