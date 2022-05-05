Кононенко хочет выяснить, почему копицентр считает символику "Левого фронта" запрещенной

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Роман Кононенко 4 мая направил депутатский запрос генеральному директору сети копицентров "OQ" Даниле Бараненко с просьбой объяснить, почему сотрудники организации отказываются печатать символику "Левого фронта" и считают ее якобы запрещенной. Текст обращения опубликовал помощник парламентария Александр Рогожкин в своем Telegram-канале.

В письме Кононенко отметил, что общественную организацию можно запретить только после соответствующего решения суда и включения ее в перечень Министерства юстиций. Депутат просит гендиректора компании учесть при дальнейшей работе, что в отношении "Левого фронта" подобных решений никогда не принималось. Кроме того, парламентарий просить объяснить, на каком основании введен запрет на печать символики "левых".

Напомним, Рогожкин рассказал, что активистам движения позвонили представители копицентра и заявили, что отказываются печатать значки с флагом общественного движения. Позже в копицентре сказали Рогожкину, что "Левый фронт" якобы внесен Минюстом в перечень запрещенных экстремистских организаций.

Константин Леньков