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Новости 13:53

Глава комитета по информатизации заработала за год более 3,6 млн рублей

фото ЗакС политика Глава комитета по информатизации заработала за год более 3,6 млн рублей

Председатель комитета по информатизации и связи Петербурга Юлия Смирнова впервые отчиталась о доходах и имуществе. Сведения появились на сайте Смольного 4 мая.

Доход главы комитета за 2021 год составил 3,649 млн рублей. Ей принадлежат автомобиль Mitsubishi Pajero 3.0 LWB и квартира площадью 90 кв. м. Еще две квартиры находятся в пользовании — на 53,7 и на 114,9 "квадратов". В пользовании несовершеннолетнего ребенка чиновницы — квартира площадью 80,4 кв. м и все та же квартира на 114,9 кв. м.

О доходах за 2020 год Смирнова не отчитывалась. Она работает в комитете с марта 2021 года. Ранее была помощницей Александра Беглова, когда тот возглавлял полпредство по СЗФО.


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