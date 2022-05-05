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Новости 14:25

Esquire, Cosmopolitan и другие издания Independent Media вернутся в продажу с новыми названиями

фото ЗакС политика Esquire, Cosmopolitan и другие издания Independent Media вернутся в продажу с новыми названиями

Принадлежащие медиахолдингу Independent Media издания вернутся на полки российских магазинов под новыми названиями, сообщила 5 мая гендиректор холдинга Наталья Веснина в интервью PeopleTalk. В частности, речь идет об Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Men’s Health и "Домашнем очаге", которые ранее выпускались по лицензии медиаконгломерата Hearst.

"Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений", — заявила Веснина в ходе беседы.  По ее словам, локальные версии будут выходить на рынок поэтапно.

В марте стало известно о прекращении сотрудничества Hearst с российскими партнерами, следствием чего стал отзыв лицензии на издание ряда глянцевых изданий.

Фото: pixabay


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