В Ленобласти выплаты ко Дню Победы получат 77 тысяч человек

К 77-летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 77 тысяч жителей Ленобласти получат единовременные выплаты, сообщила 5 мая пресс-служба администрации региона.

Инвалиды и участники войны получат по 10 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, а вместе с ними труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма и некоторые другие категории граждан получат по семь тысяч рублей. Также запланированы выплаты в размере трех и четырех тысяч рублей иным категориям льготников.

Отмечается, что деньги уже переводятся получателям. Происходит это в беззаявительном порядке.