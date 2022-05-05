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"Яблоко" подготовило инициативу об отмене наказания за свободное выражение мнения о "спецоперации"

фото ЗакС политика "Яблоко" подготовило инициативу об отмене наказания за свободное выражение мнения о "спецоперации"

Депутаты фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании подготовили проект заявления, которое предлагает их коллегам по парламенту выразить протест против ограничений свободы информации, введённых после начала "спецоперации" на Украине.

По мнению депутатов Бориса Вишневского и Александра Шишлова, принятые с началом украинских событий административное и уголовное наказания за дискредитацию армии и распространение фейков о Вооружённых силах РФ нарушают конституционное право граждан на свободу информации, равно как и на свободу личного мнения о происходящем.

"Новые ограничения свободы информации лишают людей возможности узнавать правду о происходящем в окружающем мире, они создают угрозу деградации и вырождения общества", – уверен Шишлов.

"Яблочники" указали на огромное количество административных дел, а также на десятки уголовных, которые были заведены за мирные пацифистские лозунги и действия. Депутаты уверены, что это "выглядит чудовищно" для страны, в которой несколько поколений выросло на лозунгах "Только бы не было войны".

Заявление, подготовленное фракцией "Яблоко", сначала должна изучить комиссия по вопросам правопорядка и законности, после чего оно может быть включено в повестку заседания ЗакСа.

Ранее 5 мая "Яблоко" представило ещё одну законодательную инициативу о запрете на участие "срочников" в вооруженных конфликтах.


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