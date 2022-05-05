ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:59

Суд прекратил дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции 24 февраля

фото ЗакС политика Суд прекратил дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции 24 февраля

Приморский райсуд Петербурга закрыл дело Любови Крутенко, которая была задержана на пацифистской акции 24 февраля, поделилась она сама с правозащитниками из "ОВД-Инфо"*.

После задержания на девушку составили протокол об организации массового пребывания граждан в публичных местах, повлекшего нарушение порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Во время заседания судья увидела, что в предоставленном полицией документе отсутствует подпись Крутенко под отметкой о разъяснении ей процессуальных прав и обязанностей, которые предусмотрены статьей 25.1 КоАП и статьей 51 Конституции.

Учитывая данное обстоятельство, суд счёл протокол недопустимым доказательством вины девушки и прекратил дело ввиду отсутствия состава правонарушения.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама