Суд прекратил дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции 24 февраля

Приморский райсуд Петербурга закрыл дело Любови Крутенко, которая была задержана на пацифистской акции 24 февраля, поделилась она сама с правозащитниками из "ОВД-Инфо"*.

После задержания на девушку составили протокол об организации массового пребывания граждан в публичных местах, повлекшего нарушение порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Во время заседания судья увидела, что в предоставленном полицией документе отсутствует подпись Крутенко под отметкой о разъяснении ей процессуальных прав и обязанностей, которые предусмотрены статьей 25.1 КоАП и статьей 51 Конституции.

Учитывая данное обстоятельство, суд счёл протокол недопустимым доказательством вины девушки и прекратил дело ввиду отсутствия состава правонарушения.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов