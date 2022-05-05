Агапитова обратилась к прокурору Петербурга с  просьбой защитить булыжную мостовую XVIII века

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова обратилась к прокурору города Виктору Мельнику с просьбой защитить исторический участок Шлиссельбургского тракта, говорится в сообщении на сайте омбудсмена. Как полагает Агапитова, булыжной мостовой XVIII века угрожает уничтожение в случае выполнения работ по утвержденному КГИОП проекту.

"Надеюсь, Виктор Дмитриевич разделит мою обеспокоенность и общими усилиями нам удастся вместе с защитниками нашего культурного наследия предупредить безвозвратное повреждение достопримечательного места в Усть-Ижоре", — прокомментировала свое обращение к прокурору омбудсмен.

Агапитова выразила уверенность, что в Петербурге найдутся специалисты, способные бережно восстановить мостовую, тем более что "подобные работы по восстановлению участков мостовых XIX и первой половины XX века неоднократно проводились в историческом центре города, а тут мы имеем дело с хорошо сохранившейся мостовой петровских времен".

Ранее Куйбышевский районный суд временно запретил проведение работ на Шлиссельбургском шоссе. До этого градозащитники подали иск, оспаривающий разрешение КГИОП на ведение работ на историческом участке дороги. По их мнению, запланированные на участке работы могут нанести непоправимый ущерб историческому памятнику.

Фото: КГИОП/ "ВКонтакте"