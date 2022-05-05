Радио "Радонеж" пожалуется на YouTube из-за блокировки канала

Видеохостинг YouTube заблокировал за "нарушение правил сообщества" канал радио "Радонеж", сообщило православное СМИ на своем сайте 5 мая. Как указала радиостанция, причиной блокировки YouTube назвал "дискриминационные высказывания" в программах, посвященных спецоперации на Украине.

По заявлению директора радиостанции Евгения Никифорова, "в течение всего Великого поста "Радонеж" подвергался беспримерной DDoS атаке", якобы сравнимой по своим масштабам с атаками на Газпром и его подразделения. "Враги России высоко оценили эффективность нашей деятельности, чего не скажешь о государственных структурах, которые призваны нас поддерживать", — посетовал он.

"Радонеж" сообщил, что "не рассчитывает на успех апелляции к YouTube" и потому намеревается обращаться с жалобой на хостинг сразу в Роскомнадзор.

Сегодня же стало известно о том, что Google собрался оспорить решение ФАС о признании непрозрачными правил блокировок на YouTube. Заявление было подано в Арбитражный суд Москвы в конце апреля, к рассмотрению оно пока не принято.

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