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Новости 18:07

Желавшего свободы политзаключённым столичного активиста арестовали на 7 суток

фото ЗакС политика Желавшего свободы политзаключённым столичного активиста арестовали на 7 суток

Суд в Москве назначил 7 суток административного ареста активисту Алексею Хаярову, который накануне, 4 мая, был задержан за одиночный пикет в поддержку политзаключённых, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Мужчине инкриминировали ст. 19.3 КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции: в протоколе силовики написали, что во время задержания Хаяров "сопротивлялся, упирался ногами в брусчатку, хватался за форменное обмундирование".

Интересы москвича в суде представляла юристка Дарья Аксёнова.

Днём ранее, напомним, Хаярова после пикета оставили на ночь в отделе полиции.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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