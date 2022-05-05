Желавшего свободы политзаключённым столичного активиста арестовали на 7 суток

Суд в Москве назначил 7 суток административного ареста активисту Алексею Хаярову, который накануне, 4 мая, был задержан за одиночный пикет в поддержку политзаключённых, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Мужчине инкриминировали ст. 19.3 КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции: в протоколе силовики написали, что во время задержания Хаяров "сопротивлялся, упирался ногами в брусчатку, хватался за форменное обмундирование".

Интересы москвича в суде представляла юристка Дарья Аксёнова.

Днём ранее, напомним, Хаярова после пикета оставили на ночь в отделе полиции.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов