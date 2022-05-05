Судейский квартал у гостиницы "Охтинская" строить не будут

Жилой квартал для судей Верховного суда неподалеку от гостиницы "Охтинская" построен не будет, сообщила 5 мая депутат Марина Шишкина в своем Telegram-канале. Сведения об этом народная избранница почерпнула из ответа вице-губернатора Николая Линченко на свой запрос.

Как следует из ответа Линченко, территория у "Охтинской" предназначена под размещение комплекса "Многофункциональный театрально-концертный зал и музей современного искусства".

"Вице-губернатор сообщает, что соответствующая документация уже утверждена постановлением правительства, и внесение изменений туда "не осуществляется", — уточнила Шишкина.

В то же время из ответа Линченко следует, что Смольный не намерен разбивать на указанной территории парк. При этом, по словам Шишкиной, жители Красногвардейского района изъявляли желание получить зеленую зону на участке близ "Охтинской".

О том, что строительство ЖК для судей на выделенной территории перед гостиницей не планируется, стало известно после того, как комитет по градостроительству и архитектуре отменил 11 апреля распоряжение о соответствующем проекте. После этого Шишкина обратилась к Линченко с просьбой рассказать о планах на участок.

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