Дрозденко пожаловался на западных управленцев, разрывающих связи с Ленобластью

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко возмутился сообщениями от побратимов из Западной Европы, извещающих о разрыве связей с регионом. Своим недовольством чиновник поделился 5 мая в Telegram-канале.

"Крайне негативно оцениваю такие инициативы региональных управленцев, которые посчитали себя политиками и решили отказаться от основополагающих принципов народной дипломатии", — укорил европейских коллег губернатор.

При этом Дрозденко выразил уверенность, что "это временные процессы" и вскоре тренд сменится на прямо противоположный, "поскольку разрыв сотрудничества на местном уровне противоречит интересам людей".

Ранее глава Ленобласти переименовал свой Telegram-канал в "Александр ДроZденко", объяснив это желанием "поддержать исторический алфавит".