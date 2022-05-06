За год Смольный утроил финансовую поддержку кинематографистов

Финансирование кинопроизводства в Петербурге по сравнению с прошлым годом выросло почти в три раза, о чем рассказал глава комитета по культуре Смольного Федор Болтин: в 2022-м на эти цели выделили 150 млн рублей. С начала года чиновникам пришло около семидесяти заявок от кинематографистов на получение субсидий, передает пресс-служба городского правительства. Добиться помощи от городского бюджета теперь могут и коммерческие кинокомпании: для этого нужно, чтобы фильм был снят на территории Петербурга в период с 2021 по 2023 годы.

"В нашем городе живет много талантливых творческих людей, которые могут снимать по-настоящему качественное кино", - считает губернатор Александр Беглов.

В феврале руководство комитета по культуры представило некоторые статистические данные: из них следовало, что за последние три года заявок на киносъемки в городе стали подавать почти в три раза больше. Таким образом, росту интереса к съемкам не помешала даже пандемия.