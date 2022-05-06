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Новости 13:50

Приложения НТВ удалят из App Store

фото ЗакС политика Приложения НТВ удалят из App Store

Официальные мобильные приложения, принадлежащие телеканалу НТВ, исчезнут из магазина приложений App Store, о чем сообщила пресс-служба канала. Основанием для этого, как объяснили компании в Apple, стал контент, способный нанести вред "отдельным людям или группам лиц". У пользователей на территории России приложения "НТВ", "Сегодня" и "25 лет НТВ" останутся доступными. Заходить в них также смогут все, у кого они были скачаны заранее.

"Не удивлюсь, если в ЕС начнут демонтировать спутниковые антенны или запретят настраивать российские каналы, где это еще возможно", - приводит "Интерфакс" комментарий к событию главного редактора канала Александры Кошарницкой.

Отметим, что у НТВ имеется также конфликт с Google: телекомпания оспаривает блокировку своего контента потерю доступа к своим аккаунтам на YouTube. В качестве обеспечительной меры суд арестовал имущество IT-компании на полмиллиарда рублей.


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