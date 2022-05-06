В апреле на камеры попало 850 тысяч нарушений ПДД в Петербурге

Комплексы фотовидеофиксации нарушений выявили около 850 тысяч нарушений правил дорожного движения в Петербурге в апреле, сообщили 6 мая в комитете по информатизации и связи. При этом в марте комитет отчитался о 720 тысячах зафиксированных нарушений.

Чаще всего камеры фиксировали превышение водителями допустимой скорости. Подобное нарушение было выявлено в 703 тысячах случаев, что соответствует 83 % от общего числа. Также в комитете сообщили о 76 тысячах (9 %) случаев движения или остановки на полосе для общественного транспорта и о 71 тысяче (8 %) случаев проезда на запрещающий сигнал светофора.

Сейчас в Петербурге работают около 600 комплексов фиксации нарушений, из которых 120 установлены в городских автобусах и троллейбусах. До конца года Смольный намеревается установить еще 300 стационарных комплексов и оборудовать семь аварийно-опасных перекрестков на пересечении с Невским проспектом.