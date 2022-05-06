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Новости 16:22

Минкульт опроверг подлинность приказа о мобилизации сотрудников

фото ЗакС политика Минкульт опроверг подлинность приказа о мобилизации сотрудников

Министерство культуры отрицает подлинность "приказа" о подготовке "списков бронирования ценных сотрудников и культурных деятелей" для предоставления отсрочки от мобилизации, сообщил 6 мая "Подъём". Ранее в Сети получил распространение якобы скан документа, подписанного первым заместителем министра Сергеем Обрывалиным.

"Не выдавало министерство такого приказа. Это ложная информация, действительности не соответствует. Это фейк", — прокомментировали в пресс-службе министерства.

Как уточнила "Фонтанка", документ изначально был опубликован на портале gov.ru, но в том разделе, куда посетители могут заливать свои документы для обратной связи.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "чушью" слухи о возможном объявлении мобилизации ко Дню Победы.


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