Минкульт опроверг подлинность приказа о мобилизации сотрудников

Министерство культуры отрицает подлинность "приказа" о подготовке "списков бронирования ценных сотрудников и культурных деятелей" для предоставления отсрочки от мобилизации, сообщил 6 мая "Подъём". Ранее в Сети получил распространение якобы скан документа, подписанного первым заместителем министра Сергеем Обрывалиным.

"Не выдавало министерство такого приказа. Это ложная информация, действительности не соответствует. Это фейк", — прокомментировали в пресс-службе министерства.

Как уточнила "Фонтанка", документ изначально был опубликован на портале gov.ru, но в том разделе, куда посетители могут заливать свои документы для обратной связи.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "чушью" слухи о возможном объявлении мобилизации ко Дню Победы.