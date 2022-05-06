В центре Петербурга задержали активиста, вставшего в пикет с чистым листом ватмана

Петербургские полицейские задержали активиста Вячеслава Иванова, который устроил пикет, подняв перед собой чистый лист ватмана, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Его увезли в отдел полиции № 78. Туда же отправился адвокат Сергей Подольский.

Отметим, что на пацифистских акциях последних десяти недель уже имели место подобные задержания, вызывавшие недоумение в среде активистов и правозащитников. Например, в Москве задерживали демонстрантов и с чистым листом бумаги, и с восемью звездочками на плакате. При этом в Петербурге суды иногда неожиданно закрывают дела против пикетчиков: так, на текущей неделе прекратили разбирательство по административному делу в отношении демонстранта, развернувшего у Гостиного двора плакат с цитатами из романа Джорджа Оруэлла.

фото: "ОВД-Инфо"*

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов