Ангела с крыши закрывшегося литовского Генконсульства в Петербурге перевезли в Москву

Пресс-служба литовского Генконсульства в Петербурге прояснила судьбу скульптуры веселого ангела, украшавшего крышу здания дипмиссии на улице Рылеева, 37. Ранее активисты сообщали, что после закрытия учреждения изваяние, созданное Вайдотасом Рамошкой, исчезло.

"Скульптура ангела авторства Вайдотаса Рамошки была перевезена в Посольство Литовской Республики в Москве", - ответили в ведомстве на запрос петербургской редакции РБК, добавив, что следует ожидать появления ангела на столичном здании.

На крыше литовского Генконсульства веселого ангела можно было наблюдать в течение предыдущих пятнадцати лет. Пропал он после того, как в апреле МИД решил закрыть дипломатические представительства всех трех прибалтийских государств в двух российских столицах, сославшись на недружественную политику Литвы, Эстонии и Латвии.