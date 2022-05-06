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Новости 18:25

Противники стройки в лесу Зеленогорска рассказали о визите потенциальных покупателей коттеджей

фото ЗакС политика Противники стройки в лесу Зеленогорска рассказали о визите потенциальных покупателей коттеджей

Активисты, пытающиеся защитить заказник "Щучье озеро" в Зеленогорске от застройки, сообщили о новых открывшихся им подробностях проекта, разработанного "Газпромом".

В своем паблике защитники леса опубликовали документы, в которых участок, выделенный под стройку, "уже поделен на кусочки". Активисты подчеркивают, что до сих пор не было проведено общественных слушаний и инвентаризации, которой они добивались. В связи с этим противники стройки просят жителей воспринимать происходящее как неправовые действия и не стесняться вызывать полицию при появлении тяжелой техники на месте.

Наконец, сообщается, что 6 мая прямо на территорию заказника прибыл автобус с потенциальными клиентами "Газпрома", которые стали выбирать себе места для коттеджей.

Территория, за которую борются экоактивисты, охватывает 34 гектара земли.


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