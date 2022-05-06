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Новости 18:40

"Би-би-си" насчитала по открытым источникам более двух тысяч погибших на Украине военнослужащих

фото ЗакС политика "Би-би-си" насчитала по открытым источникам более двух тысяч погибших на Украине военнослужащих

"Русская служба Би-би-си" заявила о том, что на основании открытых источников смогла подтвердить имена 2 120 российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Медиакорпорация указала, что "основывала свой анализ только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание и, по возможности, место захоронения".

При этом "Би-би-си" отдельно уточняет, что получившийся список неполный, поскольку официальные власти, пресса и родственники не всегда сообщают о погибших. Кроме того, журналисты не учитывали сведения об убитых добровольцах из России.

Что касается самой статистики, то в "Би-би-си" отметили сохранение тенденций, замеченных ранее. Например, 20 % погибших приходится на офицеров в звании от младшего лейтенанта до генерала, также около 20 % служили в воздушно-десантных войсках. При этом большинство убитых — выходцы из депрессивных или полудепрессивных регионов России, а чаще всего о потерях сообщается в Дагестане и Бурятии (не менее 137 и 98 погибших соответственно).

В последний раз Минобороны отчитывалось о потерях 25 марта. Тогда ведомство сообщило о 1 351 погибшем и 3 825 раненных в ходе спецоперации военнослужащих.

Сегодня же стало известно об ответе военной прокуратуры на запрос о судьбе матроса срочной службы Егора Шкребца, пропавшего после ЧП на крейсере "Москва". Как гласит полученный отцом моряка документ, "Москва" не принимала участия в спецоперации, а сам матрос пропал без вести и теперь числится "безвестно отсутствующим в воинской части".


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