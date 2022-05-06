Военная прокуратура объявила, что крейсер "Москва" не участвовал в спецоперации

Флагман Черноморского флота "Москва" не принимал участия в спецоперации на Украине, говорится в ответе военной прокуратуры Черноморского флота, опубликованном Дмитрием Шкребцом в ночь на 6 мая на его странице во "ВКонтакте". Мужчина приходится отцом "срочнику" Егору Шкребцу, пропавшему после пожара на корабле.

О сыне Дмитрия Егоре в ответе прокуратуры говорится, что тот объявлен "безвестно отсутствующим в воинской части".

"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е. Д. не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции. 13.04.2022 во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля, последний пропал без вести. Поисковые мероприятия положительного результата не принесли, в настоящее время местонахождение Вашего сына не установлено", — известила военная прокуратура.

ЧП на крейсере "Москва" случилось в ночь на 14 апреля. По официальной информации, на корабле сдетонировал боезапас, а позже оно затонуло при буксировке. Позже Минобороны заявило об одном погибшем и 27 пропавших без вести моряках на крейсере.

Фото: Дмитрий Шкребец/ "ВКонтакте"