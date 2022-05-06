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Новости 18:59

Из официального аккаунта Генконсульства РФ в Эдинбурге удалили пацифистский пост

фото ЗакС политика Из официального аккаунта Генконсульства РФ в Эдинбурге удалили пацифистский пост

Днем 6 мая в официальном Instagram**-аккаунте российского Генконсульства в шотландском Эдинбурге появился пост пацифистского содержания с критикой военной спецоперации РФ, продолжающейся на Украине. Высказывание в социальной сети преподнесли как прямую речь генерального консула Андрея Яковлева. В течение дня пост удалили, а аккаунт закрыли.

Представители дипмиссии в Эдинбурге прокомментировали случившееся журналистам РБК, заявив, что аккаунт был взломан, а опубликованные реплики Яковлеву не принадлежат.

Напомним, что военная спецоперация РФ на Украине, ведущаяся с 24 февраля, продолжает осуждаться большинством западных государств, накладывающих все новые и новые пакеты санкций на Россию.

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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