Из официального аккаунта Генконсульства РФ в Эдинбурге удалили пацифистский пост

Днем 6 мая в официальном Instagram**-аккаунте российского Генконсульства в шотландском Эдинбурге появился пост пацифистского содержания с критикой военной спецоперации РФ, продолжающейся на Украине. Высказывание в социальной сети преподнесли как прямую речь генерального консула Андрея Яковлева. В течение дня пост удалили, а аккаунт закрыли.

Представители дипмиссии в Эдинбурге прокомментировали случившееся журналистам РБК, заявив, что аккаунт был взломан, а опубликованные реплики Яковлеву не принадлежат.

Напомним, что военная спецоперация РФ на Украине, ведущаяся с 24 февраля, продолжает осуждаться большинством западных государств, накладывающих все новые и новые пакеты санкций на Россию.