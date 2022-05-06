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WSJ: Китайские компании Lenovo и Xiaomi стремятся покинуть российский рынок

фото ЗакС политика WSJ: Китайские компании Lenovo и Xiaomi стремятся покинуть российский рынок

Китайские компании Lenovo и Xiaomi, производящие электронику, планируют прекратить свою деятельность в России, пишет 6 мая The Wall Street Journal. Намерения технологических гигантов пока никак их официальными представителями публично не озвучиваются.

Собеседники издания рассказали, что фирма Lenovo прекратила поставки своей техники в Россию почти сразу после 24 февраля, а Xiaomi с той поры значительно сократила объемы ввозимых гаджетов. Такое поведение источники журнала объясняют влиянием американских санкций и давлением со стороны их инициаторов. Дело в том, что китайская техника часто бывает снабжена микропроцессорами из США, из-за чего американская сторона настаивает на прекращении поставок таких устройств в Россию.

В целом экспорт китайских смартфонов в Россию уже в марте упал почти наполовину, а ноутбуков — на две трети.

Отметим, что после первых санкций, введенных в связи с военной спецоперацией РФ на Украине, Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов, в которых она остро стала нуждаться.


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