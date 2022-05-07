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Новости 10:24

В Новосибирске задержали активистов, вышедших поддержать журналистку Марию Пономаренко

фото ЗакС политика В Новосибирске задержали активистов, вышедших поддержать журналистку Марию Пономаренко

Новосибирские правоохранители задержали местных активистов Яну Дробноход и Андрея Кайгородцева: первая вышла в одиночный пикет, второй снимал акцию, сообщает "ОВД-Инфо"*.

Дробноход держала в руках плакат в поддержку пребывающей в СИЗО журналистки RusNews Марии Пономаренко. На одной стороне листа было написано "свободу" и "RusNews" и прикреплено фото Пономаренко. На другой стороне листа был нарисован голубь и написана фраза: "Настанет время, и во всех людях страны проснется хабаровчанин".

Кайгородцев снимал пикет Дробноход для YouTube-канала "Воин света".

Задержанных увезли в ОП № 1 Центрального района Новосибирска. Будут ли на них составлять протоколы и по какой статье - на данный момент неизвестно.

ЗАКС.Ру рассказывал о деле барнаульской журналистки Марии Пономаренко, которая находится в СИЗО Петербурга по уголовному делу о фейках про российскую армию.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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